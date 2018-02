Dårlig mottakelse for planer om å revolusjonere Davis Cup

NTB Sport

– De har akkurat drept Davis Cup, raste den franske stjernen Nicolas Mahut etter at ITF offentliggjorde sin ambisjon om å gjøre om den 118 år gamle turneringen slik at den avgjøres i løpet av en uke med 18 nasjoner samlet på samme sted.

ITF vil gjøre turneringen mer attraktiv, relevant og glamorøs, etter at de beste spillerne ofte står over iallfall de første rundene for å få litt hvile i en tettpakket terminliste.

Planen er at turneringen skal avgjøres på ett sted i løpet av en uke i november, som er måneden da finalen vanligvis avgjøres. Turneringen skal ha total premiesum på 20 millioner dollar.

Hovedturneringen i Davis Cup avgjøres i dag med utslagskamper i februar, juli, september og november.

– Selger sjelen

– Essensen med denne historiske turneringen er at du spiller hjemme eller borte, sier Mahut til avisen L'Equipe. Han spilte på det franske laget som vant turneringen i fjor.

– Jeg var blant de første som sa at vi må endre Davis Cup, men jeg mente ikke at vi skulle ødelegge den.

Frankrikes Davis Cup-kaptein Yannick Noah er like kritisk.

– De har solgt turneringens sjel. Beklager, herr Davis, tvitret han.

Forslaget med å erstatte Davis Cup med «World Cup of tennis» er utviklet i samarbeid med investeringsselskapet Kosmos, som ble stiftet av fotballspilleren Gerard Piqué. Han la selv fram forslaget til ITF-styret i Barcelona sist helg, og han hevdet at ledende spillere har stilt seg positiv til planene.

Alene

Verdenstoer Rafael Nadal kaller det ifølge avisen Marca «et godt initiativ som kan fungere», men han er så langt temmelig alene om å ha uttrykt seg positivt.

– Vi ble tatt på senga da de offentliggjorde det, sa Australias tennissjef Craig Tiley.

– Vi er en av nasjonene som startet Davis Cup, og vi har mange ubesvarte spørsmål.

ITF-styret gikk enstemmig inn for forslaget, men understreket at konseptet skal utvikles videre før det legges fram for generalforsamlingen i Florida i august. Det trenger to tredels oppslutning for å vedtas.

Storbritannias Davis Cup-kaptein Leon Smith har uttrykt skepsis.

– Vi trenger endringer, men jeg liker ikke at vi mister strukturen med hjemme- og bortekamper, sa han.

