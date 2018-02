Løfshus angrer ikke på tiraden mot FIS

NTB Sport

Det skriver Adresseavisen mandag.

– Jeg står for det som er sagt, sier han til avisen og legger til at han ikke har fått med seg at hans uttalelser i etterkant av Bjørgens tremilsgull i OL har vakt reaksjoner.

– Når jeg får spørsmål om Therese, da svarer jeg. Det er kjent hva støtteapparatet mener om dette.

Det var etter søndagens gull på tremila Løfshus fikk spørsmål om hvordan Norge kunne følge opp langrennssuksessen fra årets OL til neste års VM i Seefeld.

Raste

Det er liten tvil om at Løfshus har følt at skiforbundet er blitt vel mye motarbeidet i de to siste årene der sakene mot Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug naturlig nok har fått mye oppmerksomhet.

– Nå skal vi suge på denne karamellen en stund, og så skal vi få utøverne til å koble av mer enn de har gjort noen år. Vi skal ta samling i bunn og prøve og komme tilbake. Ikke minst skal vi løfte fram Therese Johaug igjen. Det er en skam at Det internasjonale skiforbundet (FIS) har stengt henne ute herfra. Det håper jeg at de ser. Selv om de prøvde å ta fra oss den, så er vi likevel best uansett, og det håper jeg at FIS-president Gian-Franco Kasper merker seg, sa Løfshus søndag.

Therese Johaug ble utestengt i 18 måneder etter dopingsaken, og fra og med 17. februar var hun formelt sett en del av landslaget igjen. Om to måneder kan hun konkurrere igjen. Da er dommen fra Idrettens Voldgiftsrett (CAS) sonet.

Uttalelsen til Løfshus har ikke gått upåaktet hen, og mandag svarer Sarah Lewis, generalsekretær i FIS, dette til TV 2.

– Dersom direktøren for Norges langrennslandslag, Vidar Løfshus, har bemerkninger eller spørsmål han ønsker å ta opp med FIS, og beskyldninger mot spesifikke personer, så er han velkommen til å gjøre det gjennom Norges skiforbunds ledelse, som vi har en konstruktiv og pågående dialog med, sier Lewis til kanalen.

Hyller Bjørgen

Generalsekretæren benyttet samtidig anledningen til å hylle Marit Bjørgen som søndag ble tidenes vinterolympier med hennes åttende OL-gull i karrieren.

– Konklusjonen i det siste langrennsrennet i det strålende Pyeongchang-OL, spesielt for Norges del, fortjener å bli en plattform for hyllest til Marit Bjørgen for hennes strålende 30 kilometer og ikke minst hennes siste gullmedalje, som gjorde at hun ble den mest suksessfulle vinterolympier noensinne. Det sørget også for at Norge vant medaljekampen. Det faktum at hun ble æret ved avslutningsseremonien var en strålende avslutning på disse lekene og Bjørgens olympiske karriere.

(©NTB)