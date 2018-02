Emery tror ikke Neymar mister mesterligaoppgjør

NTB Sport

Med litt under et kvarter igjen å spille gikk Neymar ned for telling. Den brasilianske storstjernen tok seg til ankelen. Det var tydelig at han ikke hadde det godt. Etter noen minutter ble Neymar fraktet av banen på båre.

– Neymar har allerede en hoven ankel, sa PSG-kaptein Thiago Silva til den franske TV-stasjonen Canal+ etter kampen.

– Jeg er ingen lege, men jeg tror ikke han vil være tilgjengelig til onsdag. Han trenger hvile, sa Silva. PSG møter Marseille i den franske cupen onsdag.

I Ligue 1 har hovedstadslaget full kontroll, men i mesterligaen ser det ikke like lyst ut. Returoppgjøret mot Real Madrid i åttedelsfinalen 6. mars er ikke langt unna, og der har franskmennene 1-3 å hente opp etter tapet i Spania. PSG-manager Unai Emery tror og håper at brasilianeren er klar til den kampen.

– De første testene avdekket et overtråkk. Vi skal gjøre flere tester, sa Emery.

– Når det gjelder kampen mot Real Madrid, hvis jeg må si ja eller nei, sier jeg ja, sa Emery om Neymars sjanser til å få med seg den avgjørende kampen.

Scoringene

Kylian Mbappé ga PSG en perfekt start på søndagens rivalkamp. Etter ti minutter sendte unggutten av gårde et skudd med venstrefoten. Ballen gikk forbi Marseille sisteskanse.

I det 27. minutt var Rolando uheldig da han prøvde å blokkere Neymars avslutning. Ballen gikk via stopperen og i mål da han stakk ut en fot.

Tidlig i annen omgang gjorde Edinson Cavani sitt 25. ligamål for sesongen. Med 3-0 var kampen i realiteten over. Marseille klarte heller ikke å score på erkefienden, selv om gjestene hadde fordel av å spille over ti minutter med én mann mer på banen etter Neymars ankelskade.

Paris Saint-Germain topper tabellen 14 poeng foran toer Monaco. Marseille er nummer tre og er ytterligere ett poeng bak den suverene ligalederen.

Uavgjort for Selnæs

Tidligere søndag ble Ole Selnæs tatt av banen etter 67 minutter da Saint-Étienne klarte 1-1 borte mot Lyon. Nordmannens lag utlignet på overtid.

Selnæs fikk tillit fra start og plukket med seg et gult kort før han ble byttet ut.

Da hadde han sett Mariano gi Lyon ledelsen etter 19 minutter. Lyon, som kun har to hjemmetap denne sesongen, gikk mot tre poeng da tidligere Arsenal-spiller Mathieu Debuchy dukket opp på overtid og berget 1-1 og ett poeng for Saint-Étienne.

Lyon ligger på fjerdeplass med 50 poeng, mens Saint-Étienne ligger på 12.-plass med 34 poeng.

