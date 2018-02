Buffon ønskes tilbake på landslaget

NTB Sport

40 år gamle Buffon sa etter at Sverige slo dem ut av VM-sluttspillet i november at han ville gi seg på «Gli Azzurri». Tapet medførte at VM-sluttspillet i Russland til sommeren går uten Italia for første gang på 50 år.

– Jeg har snakket med Buffon og foreslått to eller tre kamper til, fordi en spiller som ham ikke burde avslutte med en kamp som den i Sverige, sa Di Biagio mandag.

Ny generasjon

Di Biagio har foreløpig fått ansvaret for Italias fotballherrer og presenterte en tropp på 23 unge spillere til en tredagers treningsleir i forkant av landskampene i mars. De fleste i troppen står uten landskamper og er det første skrittet i arbeidet med å få Italia tilbake i toppen igjen etter kvalifiseringsfadesen i november.

Buffon stoppet foreløpig på 175 landskamper og har sagt at han først i mai vil si om han fortsetter karrieren som Juventus-målvakt også neste sesong.

Balotelli?

Italia møter Argentina i Manchester 23. mars og England på Wembley tre dager senere. 1. og 4. juni skal laget møte Frankrike og Nederland.

Di Biagio snakket under mandagens presentasjon også om muligheten for at Mario Balotelli kan gjøre comeback. Han spilte sin siste landskamp i juni 2014 under VM i Brasil.

– Jeg har fulgt Balotelli nøye og jeg vil bestemme meg om han er med eller ikke nærmere det endelige uttaket. Det er ikke tatt noen avgjørelse om det ennå, sa Di Biagio.

