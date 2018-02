Zucca-lagkamerat bytter klubb

NTB Sport

Det bekrefter Zuccarellos klubb søndag. Nash forsvinner i bytte mot Ryan Spooner, Matt Beleske og Ryan Lindgren.

33-åringen tilbrakte seks år i Rangers. Han var en av profilene i klubben, men sto over de to siste kampene for ikke å bli skadd i påvente av et klubbskifte.

Det er andre gang i karrieren Nash blir «tradet». Han kom til New York Rangers i 2012 etter å ha vært i Columbus Blue Jackets i ni sesonger.

Denne sesongen har han notert seg for 18 mål og 28 poeng på 60 kamper. Totalt har han scoret 434 mål og står med 799 målpoeng.

Rangers har slitt tungt denne sesongen og skal slite med å redde en plass i sluttspillet. Klubben er ventet å måtte kvitte seg med flere profiler før overgangsvinduet stenger mandag. Også Zuccarellos fremtid er usikker.

(©NTB)