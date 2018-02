Svensk OL-gull i curlingfinalen tangerte rekord

NTB Sport

Svenskene vant hele 8-3 i finalen. Det var Sør-Korea som åpnet best og tok ledelsen 1-0. Den neste omgangen ble uten poeng før Sverige festet grepet om gullet med fire poeng på de tre neste omgangene.

Sør-Korea reduserte til 2-4 i sjette omgang, men anført av skip Anna Hasselborg slo Sverige kraftig tilbake og tok hele tre poeng i den sjuende omgangen. Sør-Korea knep til seg ett poeng, men da Sverige sørget for 8-3 i den niende omgangen var det avgjort.

– Jeg synes vi er best på så mange områder. Vi har hele pakka, sa viseskip Sara McManus etter seieren.

– Dette er bare starten. Jeg er veldig glad for at jeg kan få gjøre dette med dette laget. De gjør det lett for meg som skip, sa Hasselborg.

Slo herrene

Hasselborgs lag med McManus som viseskip, Agnes Knochenhauer, Sofia Mabergs og reserven Jennie Wåhlin gjorde det mennene ikke klarte. Laget til Niklas Edin tok sølvet i Sør-Korea.

Hasselborgs lag gikk til EM-finale i både 2016 og 2017, men tapte. Alle gode ting var tre i lagets tredje mesterskapsfinale.

Det er Sveriges tredje curlinggull gjennom tidene etter Anette Norbergs seirer i Torino i 2006 og Vancouver i 2010.

Rekord

Sveriges sjuende OL-gull i vinterlekene i Sør-Korea er like mange som rekorden fra Torino i 2006. Da tok Sverige også sju gull, men «bare» to sølv og fem bronse. Siden sølv veier tyngre enn bronse tar 2018-OL topplassen. Sverige har seks sølv i Pyeongchang.

Rekorden har også høstet lovord hos Sveriges idrettsinteresserte konge, som var på plass i hallen da curlinggullet ble sikret.

– Hva skal man si? Det er helt utrolig, sier kong Carl Gustaf om medaljefangsten.

– Jeg har vært med på mye tidligere, men det er blant det mest fantastiske jeg har vært med på, fortsatte han.

I Sotsji-Ol i 2014 ble det flere svenske medaljer, 15 stykker, men bare to gull.

(©NTB)