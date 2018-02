Salah: – Liverpool må klare topp fire

NTB Sport

En plass i topp fire gir spill i mesterligaen neste sesong. Salah føler det er der Liverpool hører hjemme. I fjor sikret klubben så vidt fjerdeplassen foran Arsenal.

– Vi har fantastiske spillere, manager og fans. Alle fortjener det, sier egypteren som er overlykkelig over sesongen så langt og ikke minst hvordan Liverpool-fansen har mottatt ham etter overgangen fra Roma.

– Atmosfæren er utrolig. Fra dag én har jeg følt støtte, og jeg må gi tilbake for å holde dem lykkelige. Selv under oppvarmingen er stemningen fantastisk. For øyeblikket er jeg fornøyd med alt.

Salah, som har scoret 31 mål på 37 kamper, har gitt supporterne mye å glede seg over. Senest lørdag var han igjen på scoringslista da Liverpool slo West Ham 4-1.

Tett

Med seieren klatret Merseyside-laget forbi Manchester United og inntok posisjonen som tabelltoer. Det er 15 poeng opp til suverene Manchester City, som har én kamp mindre spilt. United vil være foran igjen med seier hjemme mot Chelsea søndag ettermiddag.

Det er svært tett om de tre mesterligaplassene bak City. Før søndagens kamper er det bare fem poeng mellom toer Liverpool og femmer Tottenham. Etter helgens runde kan det være enda tettere. Det ligger an til å bli et realt rotterace om topp fire.

Oppholdet i Liverpool er annen gang Salah forsøker seg i Premier League. Fra 2013 til 2015 var han i Chelsea, et opphold som ikke ga mer enn 13 kamper for de blå før det ble utlån til Fiorentina og Roma. I sistnevnte klubb ble det permanent overgang før Liverpool kjøpte ham i fjor.

Frihet

Salah sier han alltid ønsket å returnere til Premier League etter oppholdet i Chelsea.

– Jeg fikk ikke sjansen til å spille så mye i Chelsea, men helt ærlig lærte jeg mye i klubben, sier egypteren og legger til at han også har lært masse av Liverpool-manager Jürgen Klopp.

– Jeg har frihet til å gjøre det jeg vil, men vi er elleve spillere, så jeg må forsvare, gjøre jobben min, gå i angrep, forsvare. Alt sammen. Jeg starter alltid på høyresiden, og vi kan gjøre endringer underveis. Noen ganger spiller vi 4-4-1-1, andre ganger 4-4-2. Jeg kan spille spiss og bakspiss. Det er avhengig av kampen og hva manageren ønsker.

Liverpool møter Newcastle (h), Manchester United (b) og Crystal Palace (b) i sine tre neste ligakampene. I denne perioden har rødtrøyene også en transportetappe mot Porto i mesterligaens åttedelsfinale. Laget vant borteoppgjøret i Portugal hele 5-0.

(©NTB)