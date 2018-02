Mourinho spår «fantastiske uker» for United

NTB Sport

Senest i midtuken fikk United slakt etter 0-0-kampen borte mot Sevilla i mesterligaens åttedelsfinale. Kritikerne mener Mourinho legger opp til et altfor defensivt spill og at han får for lite ut av spillerne han har.

United har spesielt slitt på fremmed gress. Nå gleder Mourinho seg til en periode med flere nøkkelkamper hjemme på Old Trafford. Kun én av rødtrøyenes sju siste oppgjør har vært spilt der.

– Jeg tror de neste par ukene på Old Trafford vil bli fantastiske. To store kamper mot direkte rivaler i Premier League og to utslagskamper. Går alt bra i de to sistnevnte, kan vi være klare for kvartfinale i Champions League og semifinale i FA-cupen, sier Mourinho til MUTV.

Manchester United tar søndag imot Chelsea. Bortsett fra en tur innom London for å møte Crystal Palace, skal Mourinhos lag spille foran sine egne fans de neste ukene. Erkefienden Liverpool kommer på besøk 10. mars. Noen dager senere er det returmatch mot Sevilla, mens Brighton gjester Old Trafford i FA-cupen 17. mars.

– Noen ganger har vi perioder med tre-fire bortekamper på rad, men nå blir det motsatt. Nå får vi fire store kamper på eget gress, sier Mourinho.

United kjemper om å bli laget som er nest best bak byrival Manchester City i ligaen. Lørdag tok Liverpool seg forbi med ett poeng og overtok posisjonen som ligatoer. Den kan Mourinhos menn ta tilbake med seier mot Chelsea.

Det er svært tett mellom 2.- og 5.-plassen. I øyeblikket skiller det bare fem poeng. Det er kun de fire beste som får sjansen i mesterligaen neste sesong.

