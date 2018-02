Ingebrigtsen mente RBK fikk en lærepenge etter stortap

NTB Sport

Torsdag spilte trønderne en solid kamp mot Krasnodar, som kjemper høyt oppe på tabellen i den russiske toppdivisjonen. Men tre dager senere kom RBK til kort.

– Vi fikk en lærepenge. Vi jobber fortsatt med frispilling, og det var vi gode på mot Krasnodar. I dag ble vi straffet litt hardere. Det var en del balltap i ugunstige områder, men det er noe som er enkelt å luke bort, sa Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen i et videointervju lagt ut på rbk.no.

– Vi har bra kontroll på spillet og gjør mye bra, men vi forsvarer oss jo helt hinsides. Vi slipper til for mange målsjanser. De er voldsomt effektive, men sånn blir det hvis du er naiv i forsvarsspillet mot gode lag. Vi blir straffet når vi har balltap i de sonene vi har i dag, la han til.

Etter en drøy halvtime tok Rubin ledelsen ved Ivelin Popov. Rosenborg fikk svi etter en kontring. Målet kom litt mot spillets gang. Kåre Ingebrigtsens menn hadde i en lang periode styrt kampen og lagt press på det russiske motstanderlaget.

Bare to minutter senere stanget Jacob Rasmussen inn 1-1. Dansken ruvet i luften og headet inn Pål Andre Hellands frispark.

Men ikke lenge etterpå var Rubin Kazan tilbake i føringen. Sardar Azmoun kunne lett gjøre 2-1. Ifølge RBKs løpende kampreferat på Twitter var det en «litt merkelig scoring». En Rubin-spiller gikk over ende, men ballen endte til slutt opp hos Azmoun.

Ingen Bendtner

Et par minutter før timen spilt økte det russiske laget forspranget. Etter et godt angrep satte Vitalij Ustinov upresset ballen i nettet fra rundt ti meter. RBK ble straffet for å ha for store avstander i forsvarsrekken.

I sluttminuttene la lzat Akhmetov på til 4-1 med hodet fra tolv meter. Rosenborg betalte prisen for å tape en duell nede ved dødlinjen. Rubin scoret på det påfølgende innlegget.

Ingebrigtsen valgte å spare Nicklas Bendtner og Tore Reginiussen. Duoen var i stedet gjennom en treningsøkt. Inn på laget kom Alexander Søderlund og Besim Serbecic.

Rosenborg hadde sine muligheter til å redusere den siste halvtimen. Yann-Erik de Lanlay kom til et farlig skudd i god posisjon, men forsøket gikk utenfor. I tillegg prøvde innbytter Jonathan Levi seg mot en Rubin-keeper på halvdistanse, men vinkelen var i overkant spiss.

Sarpsborg snudde

Onsdag spiller RBK mot hviterussiske Dinamo Brest i lagets siste treningskamp i spanske Marbella. Den regjerende seriemesteren møter Lillestrøm i den norske supercupfinalen på Åråsen 5. mars. Deretter går turen til Østfold når Rosenborg serieåpner borte mot Sarpsborg en uke senere.

Sistnevnte vant 3-2 borte mot Strømsgodset på Marienlyst søndag. Østfoldingene havnet bakpå to ganger, men Mikkel Agger utlignet både til 1-1 og 2-2. Rashad Muhammed avgjorde treningskampen i det 83. minutt. Da hadde han kun vært på banen i et par minutter.

Tokmac Nguen ga Strømsgodset ledelsen etter 18 minutter, mens Eirik Ulland Andersen gjorde 2-1-målet seks minutter før pause.

Det endte med 1-0-seier til Haugesund i kampen mot Kristiansund. Vegard Skjerve utnyttet en stor keepertabbe etter bare fire minutters spill i Marbella.

Samme resultat fikk Bodø/Glimt mot Start. Kristian Fardal Opseth dunket ballen i nettet etter ti minutter i oppgjøret mellom de to nyopprykkede lagene.

