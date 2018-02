IOC roser og advarer Pyeongchang-OL

NTB Sport

Bach sa at sørkoreanerne har «tatt vinter-OL til et nytt nivå» og kalte det under søndagens IOC-sesjon for «helt utrolig og fantastisk i disse vanskelige tider».

Bach og Gunilla Lindberg, som leder IOCs koordineringskommisjon for lekene, pekte også på arrangøren og ba sørkoreanerne raskt komme opp med en plan for fremtiden til tre av idrettsanleggene som er nye i forbindelse med lekene.

– Vi kan ikke understreke nok at dere må bekrefte planene raskt. Hvis ikke risikerer dere å miste momentum, og det vil ødelegge synet på arrangementet, sa Lindberg.

De tre anleggene det er snakk om, er Jeongseon alpinsenter og ishockey- og skøytearenaen.

Bach la til at han er sikker på at arrangøren vil gjøre det som er nødvendig. Lederen for organisasjonskomiteen i Pyeongchang, Lee Hee-beom, sa at planen for driften av anleggene er under arbeid i dialog med nasjonale og lokale myndigheter, men han ba også om støtte fra IOC og internasjonale særforbund.

Hovedoppgaven under søndagens IOC-sesjon var avgjørelsen om å opprettholde Russlands suspensjon helt til OL-ilden er slukket, men også nye medlemmer ble valgt inn.

Den finske ishockeyspilleren Emma Terho og langrennsløper Kikkan Randall fra USA tar plassene til Adam Pengilly og Angela Ruggiero som utøverrepresentanter. I tillegg erstattet Kinas Zhang Hong landsmann Yang Yang.

