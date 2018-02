Gulbrandsen-dobbel da Salzburg slo røde Sturm Graz

NTB Sport

Det var tre viktige poeng for Gulbrandsen og lagkameratene i toppkampen i Østerrike. Salzburg har nå ti poeng ned til Sturm Graz på annenplass.

Stefan Hierländer sendte hjemmelaget i føringen åtte minutter før pause, men Salzburg utlignet ved Moanes Dabour kort tid etter. Gulbrandsen hadde målgivende pasning på 1-1-scoringen.

Nevnte Dabour sørget også for at gjestene hadde snudd kampen til 2-1 tolv minutter etter pause. Deretter økte Gulbrandsen ledelsen til 3-1 for Salzburg drøye kvarteret før slutt.

Thorsten Röcher reduserte til 2-3, men sju minutter før full tid fikk Christian Schulz marsjordre for hjemmelaget. Minuttet etter la Gulbrandsen på til 4-2 med sin annen fulltreffer for dagen.

Helt på tampen fikk Thomas Schrammel sitt andre gule kort for hjemmelaget, som måtte avslutte kampen med ni mot elleve. Salzburg-spillerne kunne juble for tre poeng med i sekken hjem.

