Guardiola fikk sin første tittel da City ydmyket Arsenal: – Vi er lykkelige nå

– 3-0 på Wembley er et massivt resultat uansett motstander. Det var en vanskelig kamp, men vi spilte bra. Jeg er stolt av laget, sa City-kaptein Vincent Kompany etter finaleseieren, ifølge BBC.

– Vi var svake før pause, men annenomgangen var outstanding (fantastisk). Denne tittelen er til Manchester City, ikke til meg. Vi er så lykkelige nå. Jeg vil si gratulerer til fansen vår, sa Pep Guardiola.

Wenger jaktet karrierens første ligacuptittel, men det skulle ikke lykkes for franskmannen og Arsenal. Spillerne hans måtte kapitulere mot Premier League-leder City. Det var i stedet Guardiola som kunne juble for sølvtøy – hans første tittel i Manchester-klubben.

– City fortjente å vinne, men 2-0-målet burde ha blitt annullert for offside. Det var avgjørende for kampen. Vi spilte bra i perioder, men mistet konsentrasjonen i kritiske øyeblikk. Det blir man straffet for mot gode lag. Nå må vi konsentrere oss om neste ligakamp, sa Wenger. Neste kamp i serien er hjemme mot nettopp City førstkommende torsdag.

Det er sjette gang Arsenal har tapt en ligacupfinale, mens City på sin side har vunnet turneringen fem ganger.

Arsenal fikk en kjempemulighet til å ta ledelsen etter åtte minutters spill, da Pierre-Emerick Aubameyang fikk ballen servert på åpent mål. Men City-back Kyle Walker kastet seg inn fra siden og fikk avverget.

Monreal ut med skade

I stedet var det City som tok første stikk etter 19 minutters spill. Sergio Agüero chippet vakkert inn 1-0 etter utspill fra keeper Claudio Bravo. I forkant ville Arsenal ha frispark for obstruksjon fra Agüero på Shkodran Mustafi, men uten å få gehør hos dommer Craig Pawson.

Etter en knapp time fikk et allerede sårbart Arsenal-forsvar dårlige nyheter. Nacho Monreal måtte ut med skade. Inn kom Sead Kolasinac.

Måltyven Agüero var nær 2-0 fem minutter før pause, men forsøket hans fra skrått hold ble avverget av Laurent Koscielny. Ballen spratt ut til Citys Kevin De Bruyne, men belgierens skudd gikk i nettveggen.

Silva-mål

City skulle uansett få inn dagens andre scoring. Midtstopper Vincent Kompany styrte inn 2-0 etter et innøvd cornertrekk etter en knapp time. Få minutter tidligere holdt City-keeper Claudio Bravo på å gjøre en kjempebrøler i duell mot Arsenal-spiss Aubameyang, men burvokteren fikk avverget utligning. I stedet doblet City kort tid etter.

Sju minutter etter 2-0-scoringen var finalen i realiteten avgjort. Danilo ga ballen til midtbanestrategen David Silva, og spanjolen svarte med å plassere ballen sikkert nede i høyre hjørne. Deretter gikk luften helt ut av Arsenal. London-laget maktet ikke å mobilisere til en sluttspurt. City-spillerne kunne til slutt slippe jubelen løs med den tilreisende fansen på Wembley.

Et lite skår i gleden for City ble det likevel. Den viktige midtbanemannen Fernandinho måtte ut med det som så ut som en hamstringskade etter 52 minutter. Et lyspunkt var imidlertid at Gabriel Jesus var tilbake etter et langt skadeopphold. Spissen ble byttet inn knappe kvarteret før full tid.

