Toppkusker rett fra ryggskade til prestisjeseier

Lars Laumbs løp på Bjerke er et av de mest prestisjetunge kaldblodsløpene man kan vinne i Norge. I årets utgave stakk hesten Ingbest, trent av Hamre og kjørt av Solberg, av med seieren.

– At jeg skulle vinne Lars Laumbs løp som trener to år på rad, hadde jeg aldri trodd, sa Frode Hamre til Equus etter seieren.

Vanligvis kjører han stallhestene selv, men Ingbest har alltid blitt kjørt av Solberg. Hamre er for øvrig mest kjent for å trene varmblodshester.

For to uker siden ble Hamre kjørt til sykehus etter en kollisjon på løpsbanen på Forus. Etter halvannen ukes fravær gjorde han comeback. Det skjedde samtidig som Solberg, som hadde vært borte fra løpsbanen i seks uker på grunn av et brudd i ryggen.

Førstepremien i Lars Laumbs løp var på 150.000 kroner. Ingbest er ikke ukjent med å vinne storløp på Bjerke. Han vant både Kriteriet som treåring og Derby som fireåring.

