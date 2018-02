Sparta sikret seriesølv med seier mot Lillehammer

NTB Sport

Sarpsborg-klubben (90 poeng) har fire poeng å gå på ned til Lillehammer når én serierunde gjenstår av grunnspillet. Dermed er sølvet sikret. Lillehammer tar bronsemedaljen, mens Storhamar for lengst har tatt gullet.

Nå kan klubbene rette blikket mot NM-sluttspillet.

Lørdag ante Lillehammer håp om sølvet da David Morley tidlig sendte bortelaget i føringen. Joakim Arnestad doblet ledelsen for Lillehammer, men Sparta kom à jour etter scoringer av Troy Rutkowski og Henrik Malmström.

Joey Benik sendte gjestene i føringen igjen, men Sparta hadde ikke tenkt å gi vekk sølvet. Nevnte Rutkowski ordnet 3-3 drøye seks minutter før full tid. I forlengningen ble Kyle Osterberg matchvinner for Sparta, som kun trengte ett poeng for å sikre sølvfesten på egen is.

I kampen mellom Lørenskog og regjerende serie- og norgesmester Stavanger Oilers var det hjemmelaget som vant hele 5-2. Marc Hagel, Mats Trygg, James Sixsmith, Erik Forsberg og Vjatsjevlav Trukhno scoret målene for romerikingene, mens Spencer Humphries og Villiam Strøm fant nettmaskene for et Oilers-lag som har skuffet stort denne sesongen.

Stavanger Oilers på 5.-plass har 65 poeng, mens Lørenskog på åttende har 46.

Tabellfirer Frisk Asker tapte 2-3 hjemme mot Stjernen etter forlengning og straffeslag. Mikael Mikalsen ble helten for gjestene med sin avgjørende straffe. Frisk står med 81 poeng, mens Stjernen har 44.

