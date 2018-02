Lagbronse i alpint sikret OL-rekord for Norge

NTB Sport

Medaljen kom etter å ha slått Frankrike i bronsekampen.

Nina Haver-Løseth, Kristin Lysdahl, Leif Kristian Nestvold-Haugen og Sebastian Foss-Solevåg kjørte den siste alpine øvelsen i vinterlekene i Pyeongchang, og til slutt var det kun Frankrike som sto mellom det norske laget og en medalje.

Lysdahl tapte den første duellen mot Tessa Worley. Foss-Solevåg utlignet i neste par mot Alexis Pinturault med sju hundredeler. Haver-Løseth røk i det tredje paret mot Adeline Baud Mugnier før Haugen virkelig måtte levere i den siste duellen mot Clement Noel. I målområdet var det vill norsk jubel etter at bronsemedaljen var i boks.

– Det var deilig å smelle den inn. Jeg så at jentene hadde litt stang ut og var nære. Jeg fikk med meg at jeg måtte vinne for at det skulle bli seier. Samtidig var jeg rolig. Jeg traff bra på alle rundene i dag, sa Nestvold-Haugen til NTB. Nestvold-Haugen vant alle sine dueller i konkurransen.

Bronsen var Norges 38. medalje i Pyeongchang. Dermed er USAs rekord på 37 pallplasser fra Vancouver-lekene i 2010 slått.

I finalen var det Østerrike som åpnet best da Katharina Liensberger vant. Deretter sørget Sveits for å vinne de tre neste parene og sikret gullet.

Solid åpning

Norge åpnet konkurransen på solid vis og tok seg greit videre til kvartfinalen på bekostning av OAR (utøvere fra Russland).

Deretter var det Storbritannia som sto for tur. Haver-Løseth og Nestvold-Haugen vant sine dueller, og Norge gikk videre på tid.

I semifinalen mot Sveits lå Norge under 1-2 før Haver-Løseth skulle opp mot Katharina Gallhuber. Den norske kjøreren ledet like før slutt, men mistet forspranget og tapte med 16 hundredeler. Nestvold-Haugen var den eneste som vant sitt par i semifinalen.

Forbedret rekord

Bronsemedaljen forbedret også en ny rekord for de norske alpinistene med seier over Frankrike. Den sjuende alpintmedaljen i Pyeongchang er to mer enn det nest beste OL. Det kom under OL på Lillehammer og ga fem medaljer – to gull, én sølv og to bronse.

– Det er ekstremt gøy. Jeg hadde gledet meg til i dag. Jeg visste vi hadde muligheter. Det gjorde ekstra godt å se at vi tok bronsen. Jeg er veldig stolt av alle sammen, sa Haver-Løseth til Eurosport.

Jonathan Nordbotten og Maren Skjøld var Norges reserver og får også utdelt bronsemedaljer fra dagens øvelse.

(©NTB)