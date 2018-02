Keepertabbe hindret Stoke-seier

NTB Sport

– Det er ikke den første og helt sikkert ikke den siste tabben Butland kommer til å gjøre, sa Stoke-manager Paul Lambert til Sky Sport etter blunderen som kostet Stoke seieren.

Med 20 minutter igjen å spille ledet Stoke, men så gjorde Butland en kjempetabbe. Keeperen kunne fanget ballen da Marc Albrighton la hardt inn i feltet fra dødlinjen, men i stedet gikk den i mål via armen til keeperen.

– Han er fortsatt den beste keeperen i England for øyeblikket. Han vil gjøre feil, og noen ganger kan det gjøre deg sterkere. Han gjorde svært gode redninger etter tabben, sa Stoke-manageren til BBC.

Redningene Lambert sikter til kom åtte minutter etter tabben. Butland gjorde en såkalt matchvinnerredning da han stoppet en dobbeltsjanse fra hjemmelaget.

Riyad Mahrez klemte av gårde et skudd fra 16-meteren som Butland på mesterlig vis fikk en hånd på. Ballen havnet etter hvert hos Harry Maguire, som smelte ballen i stolpen via fingertuppene til Butland.

Frekt skudd

Et frekt skudd fra Stokes Xherdan Shaqiri skilte lagene til pause. Leicester-keeper Kasper Schmeichel strakte seg så lang han var, men dansken var ikke lang nok da sveitseren gikk innover i feltet og curlet ballen i hjørnet fra 20 meters hold minuttet før hvilen.

Leicester slet med å komme til sjanser de første 45 minuttene, mens Stoke spilte en av sine bedre forsvarskamper på lang tid og ryddet unna hver gang hjemmelaget prøvde seg. Vertene klarerte også hele sju Leicester-cornere i løpet av den første omgangen.

Stoke var farlig nær ved et par anledninger etter pause, blant annet da Schmeichel gjorde en dårlig klarering ute på høyrekanten. Ballen havnet hos Shaqiri, som fra distanse sendte ballen like utenfor danskens mål.

Leicesters Riyad Mahrez hadde muligheten til å bli matchvinner to minutter før full tid da han alene med keeper ikke fikk satt ballen i mål. Sekunder senere sto James Vardy for et nytt stolpetreff.

Men Stoke-manageren mener like fullt at hans lag burde ha vunnet.

– Det er blandede følelser. Jeg føler vi fortjente å vinne kampen. Vi hadde store sjanser til å avgjøre, men Leicester vant ligaen for et par år siden og er et godt lag, sa Lambert til BBC.

Sist seier på fremmed gress for Stoke kom 28. oktober i fjor, da Watford ble slått 1-0 på Vicarage Road.

Rettferdig resultat

– Vi kunne ha vunnet, men vi kunne også ha tapt, så kanskje uavgjort er et rettferdig resultat. Deres keeper gjorde noen gode redninger, men vi slapp også Stoke til sjanser, sa Leicester-manager Claude Puel.

– Vi var bedre i annen omgang, men manglet de kliniske avslutningene eller flaksen som skulle til for å finne det avgjørende målet.

Med kun ett poeng blir Stoke liggende under streken. 26 poeng holder bare til 19.-plass på tabellen. Det er svært jevnt på nedre halvdel av tabellen, og kun to poeng skiller opp til 13.-plass.

Leicester på sin side klatret en plass med sine 36 poeng, som holder til en sjuendeplass før de øvrige kampene.

Stoke skal i neste runde spille borte mot Southampton, mens Leicester tar imot Joshua Kings Bournemouth.

