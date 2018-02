Hjemmetap for Ødegaard og Thorsby

NTB Sport

Ødegaard spilte hele lørdagens kamp da Heerenveen tapte knepent. Mike van Duinen ble matchvinner for Excelsior. Thorsby startet også for hjemmelaget, men ble byttet ut seks minutter ut i annenomgangen. Nicolai Næss var ubenyttet reserve for vertene.

Heerenveen på 10.-plass har 32 poeng. Det samme har Excelsior på plassen bak.

Den tidligere Rosenborg-duoen Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø fikk en bedre opplevelse tidligere på kvelden. De to norske AZ Alkmaar-spillerne var som vanlig med fra start mot bunnplasserte Sparta Rotterdam. De så bortelaget ta ledelsen ved Julian Chabot etter 19 minutters spill, men AZ slo tilbake og vendte kampen.

Wout Weghorst utlignet like før pause, og fire minutter før slutt sørget Oussama Idrissi for at AZ Alkmaar rasket med seg alle tre poengene.

AZ henger med i toppen i nederlandsk fotball. Laget er tabelltreer etter 25 kamper, fire poeng bak Ajax på annenplass. Både Ajax og serieleder PSV har én kamp mindre spilt enn AZ. PSV topper fem poeng foran Ajax.

