Deeney-kanon ga Watford tre poeng

– Med tanke på hvor jevnt det er i bunnen av tabellen, var dette en kamp vi for all del ikke ønsket å tape. Vi ønsker å holde oss unna bunnstriden. I dag var fansen fantastisk. Det var en slitekamp, men de støttet oss hele veien, sa Deeney etter kampslutt, ifølge BBC.

Den 29 år gamle kraftspissen blåste ballen i høyre kryss foran hjemmefansen. Flere scoringer ble det ikke i den engelske hovedstaden.

Lørdagens resultat gjør at Watford på 10.-plass har 33 poeng. Tabellnabo Everton på 9.-plass har ett poeng mer.

– De hadde en avslutter som fikk ballen i mål. Det manglet vi i dag, sa en skuffet Everton-manager Sam Allardyce.

Et skår i gleden for Watford var at Gerard Deulofeu, innleid fra den spanske storklubben Barcelona, måtte ut med skade etter en times spill. 23-åringen har vært et friskt pust for «vepsene» siden han kom på lån i januar. Dermed kommer skaden hans ubeleilig for Watford og manager Javi Gracia.

Lagene nøytraliserte hverandre i store deler av matchen på Vicarage Road, men mot slutten begynte hjemmelaget å legge press på Everton. Til slutt lyktes altså Deeney. Everton tvang fram en god sjanse helt på tampen, men etter klabb og babb fikk vertene avverget.

Dermed fortsetter Merseyside-lagets svake borteform. Everton har kun én seier på sine 22 siste bortekamper i serien. Det har kun blitt én trepoenger på bortegress i Premier League denne sesongen.

