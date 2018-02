Barcelona filleristet Catalonia-nabo

NTB Sport

Brasilianeren kom på scoringslista da han med et vakkert langskudd ordnet Barcelonas femte fulltreffer for kvelden etter 66 minutter. Ballen sneiet innom stolpen på sin vei i nettet. Det var Coutinhos andre mål siden overgangen fra Liverpool, men hans første i ligaen og på Camp Nou.

Kampens store spiller var Luis Suárez. Den uruguayanske stjernespissen var mannen som utlignet for Barcelona like etter at Portu hadde gitt Girona en sjokkledelse etter tre minutter. Deretter fant han målet igjen like før pause, mens hattricket var i boks med et kvartet igjen å spille.

Lionel Messi var også med på festen. Argentineren gjorde to nettkjenninger med fem minutters mellomrom da Barcelona gikk fra 1-1 til 3-1. Med det stoppet Messis «måltørke» i La Liga på tre kamper.

Show

Girona har overrasket stort etter fjorårets opprykk. Portu ga gjestene en perfekt start da han utnyttet sløvt forsvarsspill av Samuel Umtiti.

Gleden blant bortesupporterne varte i knapt to minutter. Sergio Busquets slo en glimrende pasning til Messi, som vendte om og serverte Suárez. Den tidligere Liverpool-spissen plasserte ballen kontrollert forbi Gironas sisteskanse.

Nå styrte Barcelona showet. Etter en halvtime bredsidet Suarez kula videre til Messi, som etter en rekke ballberøringer til slutt satte inn 2-1. Samme mann økte ledelsen på direkte frispark seks minutter senere under en hoppende Girona-mur.

Rett før pause gjorde Suárez sitt andre mål for kvelden. Denne gangen var Coutinho i servitørrollen. Sistnevnte meldte seg også på i målprotokollen med sitt langskudd halvveis ut i 2. omgang. Kvarteret før slutt avsluttet Suarez målfesten.

Barcelona er fortsatt ubeseiret i La Liga. Katalanerne har vunnet 20 av 25 kamper og topper ti poeng foran toer Atlético Madrid, som søndag har en vrien bortekamp mot Sevilla.

Ronaldo-dobbel

Tidligere lørdag scoret Cristiano Ronaldo to mål som kaptein da Real Madrid vant 4-0 mot Alavés. Med det er han nå kun én scoring unna sitt 300. La Liga-mål.

Ronaldo ga Real ledelsen etter å ha banket ballen ned i hjørnet med venstreslegga like før pause. Deretter la han på til 3-0 etter en drøy time spilt. Lucas Vázquez holdt på ballen inne i 16-meteren, og kapteinen fosset inn i feltet og scoret på en berøring.

Portugiseren hadde kapteinsbindet siden Sergio Ramos var ute med karantene.

Omdiskuterte Gareth Bale ga Real Madrid en drømmestart på andre omgang da han var fremst på en kontring like etter avspark og bredsidet inn 2-1.

28-åringen skaffet også hjemmelaget et straffespark på tampen. Ronaldo er normalt straffetaker for Real Madrid, men ga seg fra sjansen til å få sitt 300. La Liga-mål. I stedet var det Karim Benzema som fastsatte sluttresultatet til 4-0.

Lørdagens seier var Real Madrids fjerde på rad. Til tross for de seneste resultatene har ikke Real Madrid vært til å kjenne igjen i hjemlig liga. Den regjerende mesteren er 14 poeng bak Barcelona.

(©NTB)