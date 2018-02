Svendsen blir ankermann på stafetten

NTB Sport

Det er Eurosport som melder at 32 år gamle Svendsen går siste etappe under Norges stafett. Det har stått mellom Johannes Thingnes Bø og Svendsen på den siste etappen, og valget er trolig tatt som følge av at Martin Fourcade er nummer tre i rekkefølgen for Frankrike. Dermed blir det en duell mellom Thingnes Bø og Fourcade før Svendsen avslutter stafetten.

– Jeg sier ikke nei takk hvis jeg får den, men det viktigste er at vi finner ut hvordan vi bruker bestemann på laget, og det er Johannes, sa Svendsen tirsdag om ankeretappen.

Lars Helge Birkeland går første etappe, mens Tarjei Bø skal gi sin bror Johannes et best mulig utgangspunkt.

Stafetten begynner klokken 12.15.

