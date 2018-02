Semedo suspendert av Villarreal etter pågripelse

NTB Sport

23-åringen ble pågrepet av politiet i sitt hjem tidligere denne uken. Ifølge lokalavisen Las Provincias var det resultat av en anmeldelse fra det påståtte offeret for en hendelse forrige uke.

En mann hevder ifølge avisen at han ble bundet, slått og holdt mot sin vilje i spillerens villa i Betera. Ifølge DPA skal Semedo nå være siktet for draps- og ransforsøk, samt for besittelse av ulovlige våpen.

– Villarreal ønsker å uttrykke sin forferdelse over de alvorlige forbrytelsene Rúben Semedo har blitt siktet for. Til tross for at man er uskyldig inntil det motsatte er bevisst, har klubben valgt å suspendere spilleren uten lønn fram til saken har blitt løst, heter det i en uttalelse fra La Liga-klubben fredag.

Semedo-agent Catio Balde uttaler til den portugisiske TV-stasjonen TSF at hans klient «har blitt lurt».

Det er ikke første gang Semedo har vært i trøbbel siden Villarreal kjøpte ham fra Sporting Lisboa sist sommer. I november ble han pågrepet etter en voldsepisode på en nattklubb. Den saken har ennå ikke kommet for retten.

