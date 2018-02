IOC sikre på å dele ut norsk curlingbronse før OL er over

NTB Sport

Det sier talsmann for Den internasjonale olympiske komité (IOC) Mark Adams, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Adams opplyser at de fortsatt jobber med saken, og legger til at han er «sikker» på at den norske duoen får sine medaljer før OL blir avsluttet.

Utdelingen av medaljene kan finne sted i curlinghallen eller på Olympic Medal Plaza i forbindelse med andre medaljeseremonier. Et tredje alternativ er å dele ut medaljene under avslutningsseremonien.

Nedregotten og Skaslien tapte bronsekampen i mixed double mot OAR, men får bronsemedaljen etter at russeren Aleksandr Krusjelnitskij testet positivt for det forbudte stoffet meldonium.

Idrettens voldgiftsrett (CAS) skulle egentlig holdt høring i Krusjelnitskij-saken torsdag, men den ble avlyst fordi han opplyste at han gir opp forsøket på å bli renvasket.

Nedregotten og Skaslien reiste tilbake til Norge etter tapet i bronsekampen mot det russiske laget, men er nå på vei tilbake til OL-byen.

(©NTB)