Hoppsjefen klar for å hjelpe Gangnes til å skape "et stykke idrettseventyr"

NTB Sport

For fjerde gang forsøker Kolbukameratene-hopperen å komme tilbake i verdenstoppen etter korsbåndskade.

– Jeg har aldri sett noen komme tilbake så mange ganger, men så har jeg heller aldri sett noen som har prøvd så mange ganger. De fleste ryker på én korsbåndskade, prøver å komme tilbake, klarer det ikke og gir opp. Der har du 90 prosent av alle utøverne, sier hoppernes sportssjef, Clas Brede Bråthen.

– Den neste gruppa av utøvere får enda en skade og prøver, men da er vi redusert til et veldig lite antall utøvere. Da er det vel bare tyske Severin Freund og Kenneth Gangnes igjen. Når du er på nivået til Kenneth, der begge knærne er operert to ganger og alt er gjennomoperert, så har jeg definitivt ikke vært borte det i skihopping, og aldri hørt om det i andre idretter heller, fortsetter hoppsjefen.

Signaler

Det var torsdag kveld at Gangnes fortalte at han igjen gjør comeback i hoppbakken.

– Det sier først og fremst hvor stor fightingvilje Kenneth har. Det sier også en hel del om hvor bra hoppsporten er for dem som har vært på Kenneths nivå, og som er villige til å kjøre en runde til etter massevis av skadeproblematikk. Jeg har aldri sett noe som ligner, sier en imponert Bråthen til NTB.

– Du finner ikke et tydeligere eksempel på fightervilje og glede ved idrett enn en som er villig til å gå på for ente gang etter alvorlige skader.

Gangnes har i lang tid vurdert om han skal orke å gå løs på nok et comeback i hoppbakken. Han landet på et ja, noe som ikke overrasker sportssjefen.

– Ikke etter slutten av hoppuka og skiflygings-VM. Da merket jeg det samme som han nå sier. Han sa plutselig at han ikke orket å se på hopp. Da hevdet han at han ikke orket å stå ved siden av hoppsjefen, for det var så stressende. Vi pratet en del etterpå, og da satt jeg med en følelse av at han ville satse videre.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe Kenneth til å skape et stykke idrettseventyr. For det er akkurat det som det vil være om vi igjen ser Kenneth helt der oppe i toppen, sier sportssjefen.

Realisme

Gangnes håper å være tilbake i hoppbakken i august. Det store målet er å komme på pallen igjen og prege internasjonale renn.

– Jeg tror det er mulig, men jeg tror ikke det er mulig for så mange andre enn sånne som Kenneth. Det er ikke så lett. Det er mer enn nok eksempler på utøvere som har høye ambisjoner, men som aldri er i nærheten av å nå dem. Kenneth er en utover som vet hva som skal til bedre enn de aller fleste, for han har vært på toppen og kjempet seg tilbake i toppen mange ganger.

– Det ligger mer realisme i Kenneths påstand om å komme tilbake i toppen av internasjonalt hoppsport, enn det ligger bak mange utsagt fra utøvere som sier de vil bli verdens beste skihopper, men som aldri har vært der oppe, mener Bråthen.

(©NTB)