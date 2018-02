Utstyrstabbe felte uheldige Nordbotten

NTB Sport

28-åringens OL-debut ble av det korte slaget. Rundt midtveis i slalåmtraseen i Pyeongchang falt den ene skien uten forvarsel av, og plutselig var dagen ødelagt nesten før den hadde startet.

– Det skjedde da det ikke skulle skje. Veldig surt, sa en skuffet Nordbotten til NTB.

– Du blir litt sjokkert når du ser skien skli forbi deg og du selv stopper opp. Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Det er OL bare hvert fjerde år, og jeg føler jeg har gjort gode forberedelser, tilføyde han.

28-åringen følte han kom godt i gang og forsøkte å følge planen om å gi full gass på toppen. Så var det over.

Brukt siden Adelboden

– Er det sånt som kan skje eller snakker vi om utstyrssvikt?

– Det kan jo skje, men skal ikke skje. Det er jo innstillingen på bindingen eller om bindingen er feil. Det vet jeg ikke, sa Nordbotten etter målgang.

Han varslet at det ville bli gjort undersøkelser for å finne ut hva som gikk galt. De viste ifølge Eurosport at bindingen var feil innstilt som følge av en personlig feil.

Nordbotten har brukt den samme skien og bindingen siden slalåmrennet i sveitsiske Adelboden rett etter nyttår. Først i OL-debuten ble det problemer.

Uflaks igjen

28-åringen bekrefter at det ikke er hver dag han opplever slike ting.

– Jeg kan ikke huske sist skia falt av da den ikke skulle gjøre det. Av sikkerhetsmessige årsaker skal den jo falle av når vi ramler eller får problemer, men jeg kan ikke huske sist dette skjedde, sa Nordbotten.

Han måtte pent se lagkameratene kjempe om medaljer i annen omgang fra sidelinjen. Det var ikke det han hadde sett for seg før start.

Det er for øvrig ikke første gang Nordbotten har uflaks i mesterskap. Da han fikk sin VM-debut i 2015 kjørte han også ut i første omgang.

