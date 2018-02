Norendal på 6.-plass i big air – Gasser vant OL-gull

NTB Sport

Til slutt var det kun Gasser igjen som kunne gjøre noe med ledelsen til Jamie Anderson fra USA. Hun vartet opp med to saltoer og tre rotasjoner i samme hopp og fikk hele 96 poeng.

Dermed snøt hun Jamie Anderson for sitt tredje OL-gull og vant med snaut åtte poeng. 16 år gamle Zoi Sadowski-Synnott fra New Zealand fikk bronse.

I løpet av konkurransen var Norendal aldri i posisjon til å nærme seg en OL-medalje.

– Bare å være en del av den fantastiske finalen og alt det som skjedde i dag, er dødskult, sa Norendal til Eurosport, som hadde bedre kontroll på nervene i dag.

– Men jeg gjør fortsatt en stor feil på det første hoppet. Og det tredje hoppet er første gang jeg har falt på det trikset. Men alt i alt har jeg hatt bedre kontroll på nervene denne sesongen. Det kunne vært verre i dag, sa hun.

Et stykke bak

I finalen, hvor utøverne hadde tre forsøk hver og de to beste var gjeldende, gikk Norendal for det samme trikset hun gjorde i kvalifiseringen. En cab 900, to og en halv rotasjon, ga henne 70,50 poeng. Hun hoppet lenger og høyere enn i kvalifiseringen, men dommerne trakk henne litt for landingen og teknikken i lufta.

Etter første run lå Norendal på 6.-plass av de tolv finalistene.

I sitt andre run gjorde Norendal en backside 720 som planlagt. Det ga 61 poeng. Etter fullført omgang lå Kongsberg-jenta på 5.-plass. I forsøk nummer tre prøvde hun seg igjen på en cab 900, men maktet ikke å lande skikkelig.

Norendal kom seg til torsdagens finale etter å ha havnet på 10.-plass i kvalifiseringen.

Siste OL?

Norendal har vunnet fire gull i X Games tidligere – tre av dem i slopestyle og ett i big air. Big air-gullet kom i Hafjell i fjor. I Sotsji-OL fikk hun 11.-plass i slopestylefinalen etter å ha vært syk.

24-åringen har tidligere uttalt at vinterlekene i Pyeongchang er hennes siste. Det er helt i orden, synes hun.

– Etter så mange opp- og nedturer tenker jeg at det er greit. Men alt kan skje i OL – kanskje om fire år så sniker jeg meg inn. Jeg tror på gode resultater de neste årene, men om dette blir siste OL, som det sannsynligvis blir, er det helt greit.

