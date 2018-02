Lars Sætra tilbake i Godset

NTB Sport

Sætra har skrevet kontrakt med drammenserne ut 2019-sesongen.

Midtstopperen har tidligere vunnet både cup og serie med Strømsgodset. Han har trent med Godset den siste tiden.

– Egentlig skulle jeg bare være med for å trene meg opp, men nå er jeg veldig glad for å være tilbake. Jeg hadde noen tilbud andre steder og det var snakk om noen svenske klubber, men til slutt ble det veldig naturlig for meg å komme tilbake. Det er godt å få dette på plass, sier Lars Sætra.

Etter 66 kamper og fem mål for Strømsgodset, gikk Sætra til Hammarby i 2014. Han har også spilt i Kina, men et trenerbytte gjorde at stopperen etter en god start havnet på benken.

– Lars har imponert på trening. Han er en bra mann og en solid stopper som har utviklet seg mye siden han reiste til Sverige i 2014. Lars har kvaliteter som passer godt inn i vår spillestil. Han tilfører duellkraft, samtidig som han er god med ball, sier sportssjef Jostein Flo.

Sætra sikter mot medaljekamp i eliteseriecomebacket.

– Jeg tenker at vi bør slåss om topp tre. Rosenborg er selvsagt favoritter, men vi kan ikke bare gi gullet til dem, sier en offensiv Lars Sætra.

