Klæbo ga opp OL-femmila og gir alt i verdenscupen

– Johannes bestemte seg i dag tidlig for at nok er nok. Han er mett av gode løp og sier at han ikke er motivert til å gå en hel femmil her i OL, sier landslagssjef Tor Arne Hetland til NRK.

Klæbo kan dra hjem til Norge fra OL i Pyeongchang med hevet hode. 21-åringen åpnet mesterskapet med en litt skuffende 10.-plass i skiathlon, men deretter vant han alt han stilte opp i. Han tok sprinten på overlegent vis, som Norges ankermann gikk han Norge inn til seier på stafetten med flagget hevet i luften og på lagsprinten tok han gull sammen med Martin Johnsrud Sundby.

Klæbo ble den fjerde utøveren i vinter-OL-historien med tre gull før fylte 22 år.

Nye tak

Klæbo har snakket om at femmila i OL kunne bli aktuell gjennom hele sesongen, men har også sagt at han vært usikker på om det er riktig å stille på start.

Uansett har han vært inne på laget, og så sent som på pressekonferansen etter lagsprinten onsdag uttalte han følgende:

– Akkurat nå må jeg bare se fram til lørdag og femmil, og jeg kjenner at jeg er motivert til å gjøre en bra avslutning på sesongen, sa Klæbo.

Til tross for at han ikke var med i Tour de Ski, så leder han verdenscupen sammenlagt.

– Det er litt som står på spill der også, og jeg har lyst til å være med og kjempe om verdenscupseieren sammenlagt. Men jeg skal heller ikke legge meg ned og sutre om det ikke går. Så får vi se til våren hva som skal skje videre. Jeg tror ikke at det skal bli vanskelig å motivere seg til en ny VM-sesong, nei, konkluderte den triple OL-vinneren.

Trives

Oppmerksomheten rundt Klæbo vil neppe avta i tiden som kommer. Det er han fullstendig klar over selv også.

– Jeg trives utrolig godt slik det er nå, og jeg ville ikke ha byttet det ut med noen ting. Det er klart at jeg ser for meg at jeg skal holde på med dette i lang tid, men vi får ta det år for år.

Morfar Kåre Høsflot og Klæbo har sagt at han skal gå én femmil denne sesongen. Siden det ikke ble noen start i OL, så tyder alt på at han går femmila i Holmenkollen 12. mars.

Den siste plassen på OL-femmila står mellom Emil Iversen og Didrik Tønseth.

