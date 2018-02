Arsenal flørtet med katastrofe mot Östersund

NTB Sport

For en uke siden cruiset Arsenal til 3-0-seier i Sverige, men i returkampen var Arsène Wengers utvalgte alt annet enn påskrudd. Med to baklengsmål i løpet av 69 sekunder midtveis i første omgang var det plutselig full spenning igjen.

Hosam Aiesh og Ken Sema scoret hvert sitt mål da de blåste liv i Östersunds drøm om å gjøre en av de største skrellene i fotballhistorien. Svenskene hadde tilløp til flere scoringer, men Sead Kolasinacs redusering like etter pause roet Arsenal-nervene et par hakk, og til slutt gikk den engelske storklubben videre med 4-2 sammenlagt.

– Vi var ikke i nærheten i dag, og det er ikke godt nok. Vi er videre, og det er det som teller, sa Arsenals midtbanemann Jack Wilshere til BT Sport.

Varsellampene blinket i god stund før Östersunds sjokkminutter. Gjestene var fryktløse fra start, sto høyt og presset Arsenal til å gjøre feil. De viste tidlig farlig slagkraft på kontringer, og spesielt Ken Sema var het på Östersunds venstreside. 24-åringen satte flere ganger erfarne Héctor Bellerín på prøve.

Fortjent

Så kom minuttet som virkelig rystet hjemmelaget. I det 22. minutt slo Saman Ghoddos en glimrende stikker ut mot Aiesh, som skar inn fra høyre og trillet ballen forbi Arsenal-keeper David Ospina.

Det var ikke noe å si på at Östersund ledet i Nord-London. Man skulle tro Arsenal kom til å kvikne av kalddusjen, men bortelaget delte umiddelbart ut nok en nesestyver. Denne gangen fra Sema.

Han vendte om, rundlurte Calum Chambers og sendte ballen i nettet fra skrått hold. En råsterk prestasjon, men samtidig forferdelig forsvarsspill fra Arsenal.

Med 2-0 i London var lille ÖFK kun ett mål unna å tvinge fram ekstraomganger. Slik Arsenal vaklet bakover, luktet det flere mål av gjestene. Östersund fortsatte storspillet og vant de fleste dueller fram til pause.

– I første omgang var vi i trøbbel. Vi var selvtilfredse og ikke konsentrerte nok. Vi var åpne bakover hver gang vi mistet ballen, sa Wenger etter kampen.

Det var tydelig at Wenger kom med noen alvorsord i pausen. Etter sidebyttet tok det Arsenal under to minutter å redusere til 1-2. For første gang kom «The Gunners» endelig med litt sting i angrep, men det var en glipp fra Ronald Mukiibi som ga dem muligheten til å score.

ÖFK-stopperen bommet i sitt klareringsforsøk, og dermed hamret Kolasinac nådeløst ballen bak Aly Keita.

5000 bortesupportere

Arsenal hadde sjanser til å trygge avansementet ytterligere utover i annen omgang. Særlig Danny Welbeck var nære, men Östersund holdt unna og fikk i det minste med seg en knallsterk borteseier.

– Jeg er utrolig stolt over denne prestasjonen. Vi snakket om å prøve å spille bra, vinne kampen og håpe på et mirakel. Vi trengte å score ett til, men dessverre gjorde de sitt mål på et tidspunkt som var gunstig for dem, sa Östersunds engelske trener Graham Potter.

På borteseksjonen var det for øvrig smekkfullt. Hele 5000 ÖFK-supportere tok turen til England.

En liten kuriositet: Östersunds FK ble stiftet 31. oktober 1996. Det skjedde en måned etter at Wenger tok over managerjobben i Arsenal.

