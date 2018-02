Sjakhtar vendte til seier, men Ünder-mål gir Roma gode kort

NTB Sport

Den tyrkiske ungguttens scoring så ved pause ut til å kunne være god nok for en sterk borteseier i Kharkiv, men hjemmelaget kom voldsomt etter pause og sikret seieren med scoringer av Facundo Ferreyra og Fred.

– I kveld viste vi to ansikter. I første omgang spilte vi bra og påførte motstanderen problemer, men etter pause måtte vi forsvare oss. Jeg vet ikke hvorfor, og det gjør vondt. Det gjør også vondt at vi slapp inn et mål etter å ha mistet ballen på midtbanen. Det var for mange juniorfeil fra spillere som er veldige erfarne, sa Roma-trener Eusebio Di Francesco til Mediaset.

Etter å ha scoret fire mål på sine tre siste seriekamper ga 20-årige Ünder gjestene ledelsen i sin mesterligadebut.

I det 41. minutt ble han fint satt opp av medspillerne etter en opprulling fra venstre. Aleksandar Kolarov spilte inn til Diego Perotti, som slapp ballen fint til Edin Dzeko. Midtspissen brukte en berøring før han slo en smart stikker i bakrom.

Ünder hadde stukket inn bak ryggen til backen Ismaily, tok med seg ballen og scoret via keeper Andrej Pjatov.

Vending

Inntil da hadde Pjatov vunnet duellene med Roma-spillerne. Særlig imponerende var hans redning da Dzeko skjøt fra kort hold på et hjørnespark etter bare fem minutter.

Første omgang sluttet dårlig for vertene da midtstopper Sergej Krivtsov fikk et kraftig overtråkk da han landet etter en luftduell og måtte bæres ut.

Ved pause ledet Roma fortjent og var på god vei mot en viktig seier, men Sjakhtar-trener Paulo Fonseca trengte bare å bruke statistikken for å gi sine menn mot under halvtidspraten.

Roma hadde siden 2007 spilt 25 strake bortekamper i europacupene uten å holde nullen, og skulle ikke greie det onsdag heller.

Sovnet

Bare sju minutter ut i annen omgang sov Roma-forsvaret da Jaroslav Rakitskij slo en bakromspasning fra dypt på egen halvdel. Facundo Ferreyra fikk løpe med ballen, vendte bort Kostas Manolas og skjøt i mål.

Noen minutter senere holdt Marlos på å skyte Sjakhtar i ledelse, men Roma-keeper Alisson Becker svarte med en fin redning. Litt senere var Alisson borte i krysset og slo ut Sjakhtar-kaptein Taisons kjempeskudd, men han skulle ikke greie å berge laget sitt flere ganger.

I det 71. minutt nådde han ikke fram da Fred sendte et frispark gjennom en dårlig oppsatt mur og tverrligger-inn i samme kryss.

På overtid kunne Sjakhtar fått to måls seiersmargin, men Allison og en sittende Bruno Peres fikk i samarbeid avverget Ferreyras avslutning fra to meter.

– 1-2-tap er åpenbart ikke resultatet vi ønsket oss, men vi er fortsatt med i dette dobbeltoppgjøret. Ikke glem at vi var fantastiske i første omgang. Sjakhtar har kvalitet, og i kveld var det små detaljer som ble avgjørende, sa Alisson.

(©NTB)