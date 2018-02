Real Madrid klatret uten Ronaldo

NTB Sport

Lucas Vázquez, Casemiro og Sergio Ramos scoret målene som sikret Real seieren og en hakket lystigere tabell. Stjernegalleriet klatret forbi Valencia og opp på tredjeplass. De seks siste seriekampene har gitt storklubben 16 av 18 poeng.

– Vi spilte en viktig kamp med riktig holdninger. Jeg er glad for at vi maktet å responderer umiddelbart etter at de scoret på oss. Vi kontrollerte kampen. Nå har vi tatt tilbake tredjeplassen, og nå er tanken å holde det gående slik at vi også kan ta annenplassen, sa Real-trener Zinédine Zidane.

Onsdagens seier kom uten at Cristiano Ronaldo var involvert. Klubbens superstjerne ble hvilt og var ikke i troppen.

I Leganés, en forstad sørvest for Madrid, kom Real skjevt ut. Det har vært en kjenningsmelodi denne sesongen. Etter bare seks minutter kriget Unai Bustinza inn sitt første seriemål med hodet. Bortelaget ble straffet for ikke å rydde ordentlig unna etter en corner.

Forrige måned klarte lille Leganés å slå ut Real Madrid i den spanske cupen. Det var særlig en bragd siden klubben tapte hjemmekampen 0-1, men dro til mektige Santiago Bernabéu og vant 2-1. Onsdag øynet fansen nok en skalp.

Pent

Men det ville for alt i verden Real-spillere unngå. Fem minutter etter baklengsmålet utnyttet gjestene en svak klarering, og Vázquez satte ballen pent i nettet. Det var høyrekantens scoring nummer to i løpet av de tre siste La Liga-kampene.

Etter en snau halvtime var det Casemiros tur til å få nettsus. Han scoret 2-1-målet etter vakkert kombinasjonsspill med Vázquez og Karim Benzema. Der hang ikke Leganés-spillerne med.

Etter pause tok det lang tid før Real Madrid var frampå og skapte sjanser til å gjøre 3-1. Først på tampen kviknet gjestene til liv igjen, og på overtid ble de belønnet med straffe. Den satte Ramos sikkert bak Leganés' sisteskanse.

Regnbuefarger

Real kom til kampen med et redusert lag. I tillegg til Cristiano Ronaldo var også førstekeeper Keylor Navas utelatt fra troppen. Siden helgen har også backstjernen Marcelo havnet på skadelista, som tidligere i måneden fikk tilskudd av profiler som Toni Kroos og Luka Modric.

Selv om Real Madrid er i dytten om dagen, er det langt opp til tabelltoppen. Barcelona har en 14 poengs luke til erkerivalen. Atlético Madrid ligger mellom lagene med 55 poeng mot serielederens 62.

Gabriel spilte oppgjøret med kapteinsbind i regnbuefarger. Det ble gjort for å vise at Leganés støtter kampen mot homofobi.

Leganés har gått fire strake La Liga-kamper uten seier. Etter 24 runder er klubben nummer 14 på tabellen med 29 poeng. Nedrykksfaren er ikke overhengende. Det skiller elleve poeng ned til Las Palmas på 18.-plass.

