Leman brukte hodet og vant skicrossgull

Midt i den tøffe OL-løypa, der flere av deltakerne i onsdagens konkurranse falt så stygt at de havnet på sykehus, overtalte Leman seg selv til å gjøre noe han ellers aldri gjør: Å ta det med ro.

Han bremset ned og prioriterte kontroll framfor fart. Det betalte seg da han tok seg helskinnet gjennom det tøffeste partiet i løypa. I målhenget satte han opp farten og holdt sveitsiske Marc Bischofberger bak seg til mål.

De to andre finalistene, canadiske Kevin Drury og OAR-kjøreren Sergej Ridzik, falt begge tidlig i finalen. Ridzik var først oppe igjen og tok seg i mål til bronseplass.

Vanskelig

Også for fire år siden kjørte Leman om OL-medalje, men da falt han i finalen og måtte se Frankrike vinne tredobbelt. At det ble gull i Pyeongchang henger sammen med at han lot hodet trumfe instinktet.

– Det er veldig vanskelig som skikjører. Du har lyst til å gi full gass gjennom hele banen, men det var en seksjon der det ville være dumt. Det var mange stygge fall der, sa Leman.

Han var ikke klar over at to av konkurrentene hadde falt.

– Jeg så en skygge bak meg og skjønte at noen var nær. I nederste del av løypa kjørte jeg som en gal, sa han.

Knall og fall

Det ble som vanlig mye dramatikk og knall og fall underveis. Tittelforsvarer Jean-Frederic Chapuis forsvant allerede i kvartfinalen, og beste franskmann denne gang endte på 6.-plass.

Leman og Bischofberger var blant de mange som falt og slo seg under trening. Løypa ble endret noe før rennet for å gjøre den tryggere, men det hjalp lite.

Utslagsrundene ble forsinket av flere fall underveis. Verst gikk det ut over canadiske Chris Del Bosco, som i første utslagsrunde mistet kontroll i et hopp. Han falt tungt på siden og ble liggende urørlig mens førstehjelpere stormet til.

35-åringen greide å løfte en av armene før han ble fraktet til sykehus.

Terence Tchiknavorian fra Frankrike skadet beinet da han falt, mens østerrikske Christoph Wahrstötter hevnet i sikkerhetsnettet etter å ha kollidert med svenske Erik Mobärg.

