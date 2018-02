Finland best av «røkla» i ishockey

NTB Sport

Canada og USA er i en klasse for seg i ishockey for kvinner og gjør som vanlig opp om gullet. Det skjer torsdag.

Finland er for tredje gang på seks OL-turneringer for kvinner best av «røkla», og bronsen ble feiret som en stor triumf.

– Dette var vårt store mål, sa kaptein Jenni Hiirikoski, som også spilte på bronselaget i 2010.

– På en god dag har vi en liten sjanse mot USA eller Canada, men det var dette vi satset på å oppnå.

Nora Raty i målet reddet 20 av 22 skudd, mens Petra Nieminen, Susanna Tapani og Linda Valimäki scoret hvert sitt mål.

Olga Sosina og Ljudmila Beljakova scoret for OAR, som fikk en bedre plassering enn Russland noen gang har oppnådd i ishockey for kvinner.

– Vi trakk de rette konklusjoner etter femteplassen på hjemmebane i Sotsji, og denne gangen kjempet vi om bronse. Vi nådde ikke opp, men vi sikter mot det neste gang, sa trener Alexej Tsjistjakov.

Begge lag tapte 0-5 i semifinalen, Finland mot USA og OAR mot Canada.

