De Geas refleksredninger berget United

Det kunne virkelig sett stygt ut for United om det ikke hadde vært for spanjolens eminente keeperspill. Sevilla herjet tidvis rått med José Mourinhos menn i det som var Uniteds første utslagskamp i den gjeveste europacupen på fire år.

Mourinho er fullt klar over at 0-0 legger et visst press på United før returkampen 13. mars.

– Hvis vi spiller uavgjort med mål i returen, er vi ute. Vinner vi kampen, er vi videre, sa han til BT Sports.

– Det er i våre egne hender. Atmosfæren her var veldig høylytt og følelsesladd, og vi måtte tidvis grave dypt, sa United-stopper Chris Smalling.

Sevilla trøkket godt til i starten og mot slutten av første omgang. Det var spesielt svett for United de to-tre siste minuttene før pause. Da måtte De Gea fram med en rekke feberredninger på rappen. Den siste var av det elleville slaget.

Luis Muriel fikk stå mutters alene da han fra fire meter fikk pannebrasken på Jesús Navas' innlegg. Ballen var på vei i nettet, men Uniteds keeperstjerne rakk å få opp en hånd. Ansiktsuttrykket til Muriel var ikke til å misforstå. Spissen la seg ned og stanget hodet fortvilt i den ene stolpen.

Ble pepret

Rett etter redningen gikk TV-bildene over til å vise José Mourinhos reaksjon. United-manageren var tydelig imponert over sin egen sisteskanse, men i pausepraten hadde han nok en god del alvorsord på lager.

De siste fem minuttene av omgangen ble nemlig United regelrett kjørt over av et energisk hjemmelag. Sevilla kom lett til og fikk lov til å pepre De Gea med avslutninger.

Det gikk også småhett for seg i åpningsminuttene. United lå lavt i banen, og etter bare fire minutter kom Sevillas første skremmeskudd. Muriel hamret til fra 25 meter og tvang De Gea ut i full strekk. Spanjolen avverget med en enhåndsredning, som det etter hvert skulle bli mange av.

Ryktebørsen vil ha det til at det er gnistringer mellom Mourinho og midtbanestjernen Paul Pogba. Selv har United-sjefen avfeid oppslagene som «ren løgn», men han har vært ærlig på at Uniteds rekordkjøp er ute av form.

Onsdag startet Pogba på benken, men slapp til allerede etter et kvarter. Han erstattet Ander Herrera, som måtte ut med en trolig hamstringskade.

Defensive gjester

Uniteds første sjanse falt til Romelu Lukaku etter 25 minutter. Alexis Sánchez slo en briljant pasning, men Uniteds kraftspiss blåste ballen himmelhøyt over.

I annen omgang fortsatte Sevilla hardkjøret. Vertene kom også da til en rekke kjempemuligheter ved Muriel og Éver Banega, men det ville seg ikke.

Manchester United virket tidlig å gi opp jakten på et gjevt bortemål. «De røde djevlene» hadde noen sporadiske kontringsforsøk, men det var aldri helhjertet. Her var det viktigste å holde nullen.

Storkampene står i kø for United. Søndag kommer Chelsea på besøk, mens Liverpool gjør det samme to uker etter. Returoppgjøret mot Sevilla spilles 13. mars.

– Old Trafford har savnet store mesterligakvelder. Vi hadde kvart- og semifinaler i europaligaen forrige sesong, men det gir ikke den samme følelsen, sa Mourinho.

