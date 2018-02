Bøkko jekket ned Nederland og tok etterlengtet gull

NTB Sport

Nordmenn og nederlendere delte samme garderobe, og der var spillet i gang.

– Koen Verweij sa at han skulle spare seg til finalen. Da sa jeg «hvilken finale, B-finalen?» Jeg fikk jekket ham ned på jorda. Han bare smilte da vi banket dem, sier Bøkko til NTB.

Hardt

–Det har tatt mange år og ligger mange liter svette og melkesyre bak. Endelig, etter sykt god hjelp fra tre andre her, kan jeg feste den (medaljen) på en spiker hjemme, sier Bøkko.

Han kom inn på laget etter kvartfinalen og tok plassen fra Sindre Henriksen.

I semifinalen (seier over Nederland og olympisk rekord av Norge) og finalen bidro han med sitt bak en suveren Sverre Lunde Pedersen.

Endelig

Skader, opphold fra landslaget og nesten-resultater har det vært mye av for Bøkko. Så sent som sist påske lå han på sykehus med et brudd i leggen.

– Jeg tvilte jo litt og tenkte at det kanskje ikke ble noe OL, men samtidig er det akkurat dette som har vært målet, sier Bøkko.

Sverre Lunde Pedersen gjorde en kjempejobb.

– Det er helt sykt. Han er en maskin. Jeg hadde mer enn nok med å henge på og fikk litt dyttehjelp av Simen (Spieler Nilsen) også. Jeg har aldri vært så stiv med skøyter på beina, sier Bøkko.

