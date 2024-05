Det reviderte nasjonalbudsjettet avklarer ikke skjebnen til Tromsøundersøkelsen. Høstens statsbudsjett blir dermed regjeringens siste sjanse for å sikre Norges kunnskapsgrunnlag for gode folkehelsetiltak.

UiT planlegger å starte den åttende datainnsamlinga i Tromsøundersøkelsen om et knapt år. Det er bare mulig hvis finansieringen blir avklart i løpet av 2024. Av et totalbudsjett på 106 millioner, har UiT bedt om 45 millioner over de to neste statsbudsjettene og håpet på de første millionene allerede nå i det reviderte statsbudsjettet.