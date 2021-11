kultur

«Jeg har en plan», «May the Force be With You» og «Bond, James Bond». Filmer blir ikke bare husket for sitatene, men bringer også med seg mange uforglemmelige musikkstykker. Den røde løperen var selvfølgelig rullet ut da Alta skolekorps og Tverrelvdalen skole- og ungdomskorps inviterte til Hollywood-konsert lørdag formiddag.