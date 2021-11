kultur

Fra klokken 14 i dag er det klart for svettgaming på Huset, det arrangeres nemlig LAN (local area network) for ungdom mellom 13-19. Til tross for at Husets esport satsning med navn Level 0 har vært mer enn bare vellykket siden tilbudet ble startet for ett år siden, så er det enda noen ledige plasser igjen.