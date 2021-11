Nytt klassisk stjernedryss

kultur

Tirsdag kveld holdt Festivalta – Finnmarks kammermusikkfestival lanseringskonsert for sin kommende utgave, som er den tredje i rekken. Det er Alta Kammermusikkforening som arrangerer Altas yngste musikkfestival. Etter aldeles strålende gjennomføring både i 2020 og koronavinteren 2021 strutter foreningen av selvtillit og viser muskler. Fra tidligere var det kjent at Krinkastingsorkesteret kommer til Alta med bortimot 60 musikere. Nå kunne festivalens kunstneriske leder, Miriam Helms Ålien, presentere de andre musikerne som skal kaste glans over Nordlysbyen tredje helg i februar.