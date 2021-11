Beskjeden fra publikum i Alta gikk inn på Ella Marie: – Jeg skulle bare ønske at 16 år gamle meg visste dette

kultur

Mellom to låter på ISÁKs flotte konsert på City Scene lørdag kveld sa vokalist Ella Marie Hætta Isaksen at det alltid er vanskelig for henne å opptre i Alta. Grunnen er at hun gjentatte ganger har uttalt seg negativt om enkelte sider ved det å ha bodd i byen, mens hun gikk på Alta videregående skole. Seinest i sin ferske bok «Derfor må du vite at jeg er same» kommer 23-åringen fra Tana inn på hverdagsrasismen i blant annet Alta.