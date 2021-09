– Skal bli godt å komme i gang

kultur

Altarevyen er klar for tre dager med julete ablegøyer. Det hele braker løs fredag 26. november.

Julejoss

Jan Gunnar Evertsen, som er en moroklumpene i Altareyven, gleder seg til å komme i gang med revysesongen.

– Det har vært altfor lenge stille nå, så det klør litt med å komme i gang. Jeg snakka med en revykollega på lørdag og han var også svært klar til å spille for publikum, sier Evertsen.

Showet som skal gå over tre dager, har fått navnet «Altarevyen spiller jula inn».

– Før i tiden hadde vi revy før jul, men så begynte det bare å bli show i januar måned. Det blir derfor litt ekstra artig å spille revy før jula setter inn, smiler Evertsen.

– Hva skal showet handle om?

–Vi er i startfasen og har faktisk ikke truffet hverandre enda, men jeg vet at noen nummer er skrevet allerede. Det at showet går av stabelen før jul betyr også at det åpner seg nye innholdsmuligheter, for vi kommer sikkert til å josse litt med juletiden og julebordsesongen.

– Best med revy live

Evertsen har ofte en figur på scenen som mange kjenner. Den berømmelige Alta Radio-reporteren.

– Skal han være med denne gang?

– Han har vært med de siste årene, så kanskje dukker han opp. Det kommer an på om han har tid. Det jeg kan si er at vi gleder oss til å komme i gang. Vi har hatt noen små virtuelle revyshow under pandemien, men revy er best live – med publikum i salen.