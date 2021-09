Game of Thrones-stjerne skal bidra til å løfte samisk film

kultur

Det internasjonale samiske filminstitutt har inngått et samarbeid med den kjente danske stjerneskuespilleren Nikolaj Coster-Waldau, som blant annet har spilt i «Game of Thrones», samt den grønlandske sangeren Nukâka Coster-Waldau og den islandske skuespilleren Baltasar Kormákur. Målet er at disse tre skal være ambassadører, som skal bidra å markedsføre og skape flere filmprosjekt i arktiske strøk med fokus på urfolksproduksjoner.