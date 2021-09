kultur

Fredag var det endelig duket for Alta Prosjektkor sin konsert «The Sound of Music» som, på grunn av pandemien har blitt utsatt flere ganger. Koret besto denne gangen av til sammen 40 kvinner fra Alta (28), Loppa (9) og Skjervøy (3) – stadig vekk under ledelse av Marit Karlsen.