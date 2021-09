Perfekt standardjazz på hustrig høstkveld

kultur

Sangeren Live Foyn Friis har mange jern i ilden innen pop og jazz. Ett av dem er kvartetten «Live Sings Sassy», der hun hyller Sarah «Sassy» Vaughan (1924 – 1990) som regnes som én av de tre meste betydningsfulle, kvinnelige vokalistene i jazzhistorien (sammen med Billie Holiday og Ella Fitzgerald). Friis forteller at hun, fra hun var et spebarn, har blitt eksponert for Vaughan, og spesielt for live-albumet «At Mr. Kelley’s» fra 1957. Jeg er neppe den eneste som roper hurra for hennes mamma!