Dette kan du oppleve på Alta Live lørdag

kultur

I går fikk vi første Alta Live-leveranse siden pandemien bremset alt av aktiviteter, og vi kan ikke annet enn å glede oss til dag to i kveld.

Den rå energipillen fra Onkl P og de fjerne slektningene fredag kveld er blant bidragene som gjør at åtte grader ikke er nok til å skremme oss vekk fra kohortene.

Minor Majority

Jeg begynner å bli en stund siden, men jeg har opplevd melankolikerne fire ganger live og aldri blitt skuffet. Det går rolig for seg, det skal sies, men du verden for noen låter som har rydd ut fra låtsnekkerboden. Albumet Up For You & I fra 2004 er en av de fineste norske utgivelsene noensinne, og perleraden av låter gjør at det blir en kosestund.

For to år siden gjorde de et platemessig comeback med Napkin Poetry, så da blir det også hyggelig å høre ferske låter i ettermiddag. Ingen grunn til å komme for sent.

Eirik Lyng

Den norske soulkongen Bernhoft måtte i dag kaste inn håndkleet på grunn av sykdom, så da stepper den norske popkometen Eirik Lyng inn i hovedprogrammet. Sånt skjer og det er bare å håpe at Eirik får drahjelp fra publikum i ettermiddag.

Stuck In North

Det er hyggelig at Alta Live prioriterer lokale talenter på scenen, slik man har gjort i mange, mange år. Stuck In North er blant de bandene som ikke endte med et øs av gitarriff, men har gjort et forsøk med melodiøs elektropop og har hatt stayerevne til å overleve litt geografisk spredning og koronastans. Låtene sitter i øret, og hvem vet, kanskje de hoster opp litt nytt og spicy krydder i kveld.

For de som digger groovy soul vil dette festivalens høydepunkt. De som stakk innom City Scene for noen år siden, fikk en demonstrasjon på herlige, feite akkorder kombinert med vokalspenn av de sjeldne. Mange husker nok Jarle Bernhoft-Sjødin for innsatsen i rockebandet Span på 90-tallet, men dette trekker i en litt annen retning. Allerede på albumet Solidarity Breaks satte han himmelhøy standard på det han driver med, en stil som beriker både sjangeren og musikkverden. Det handler om god smak og respekt for de historiske røttene, samtidig som fremførelsen er temmelig uangripelig.

Pil & Bue

Når Petter Carlsen virkelig skal rase fra seg, er det hit han drar. Førstesingelen Eveyone's Just A Kid var et ballespark av de sjeldne og markerte for alvor at Alta og Hammerfest kan samarbeide bedre enn de fleste. Petter Carlsen og trommis Gøran Johansen lager et fyrverkeri, uten særlig mer enn en gitar og en rytmeseksjon, som riktignok må tåle et jordskjelv eller to. De har ambisjoner om å drysse ut tre plater på kort tid, så det ligger an til en energiutblåsning av de sjeldne i kveld.

Moron Police

De sympatiske sørlendingene har vært en kjær følgesvenn under Aronnesrockens moderne historie, i tillegg til at de imponerte under den tradisjonsrike fotballtuneringen som ble arrangert på dagtid under festivalen...

Innsatsen på scenen har gjort at mange altaværinger kan tekstene på rams, så her handler det om et kjært gjenhør for mange. Det er samvittighetsfull, tradisjonell, solid poprock, der det kryr av referanser fra prog'ens verktøykasse. Det vil forundre om ikke mange tramper takten med rockefoten underveis.

Lemaitre

Introverte Kantona forsøkte seg i går med innsmigrende elektro house. Det var nydelige toner, men åtte grader ga duoen vanskelige kår. Elektronika kan være krevende på festival, men det kan likevel være verdt å lytte til en ny duo nemlig Ketil Jansen og Ulrik Denizou Lund. Det er krevende, men betalingen for tålmodigheten kommer i form av temmelig mye vellyd.

Northkid

Ikke bare slipper de til under Alta Live, men ungdommen får også ansvaret for å sette et ettertrykkelig punktum for festivalen, i hvert fall for de som er mett etter leveransene i parken. Vokalist Bilal har naturligvis fått mye oppmerksomhet etter Stjernekamp-seieren, men Northkid er fem karer med glimt i øyet og en egen evne til å fange oppmerksomheten med smarte melodier og tekster. Et kollektiv som fungerer sammen og som renner over av talent, med låtskriver Helge Moen som en av raffeste i klassen. Det loves også pyro, så her gjelder det å holde ut i nattemørket.

Tenkte du på nachspiel?

Kjetil Linnes skal spille på Barila og ingen tviler et sekund på at det blir hyggelig, med en artist som alltid leverer nynnbart materiale og som kan popmusikk til fingerspissene.

Hvis du vil oppleve det ypperste av det ypperste av det Nord-Norge kan by på at "rock så ørene flagrer" kan du velge mellom Not My Time To Die og Feleth på andre siden av gågata. Det er ravnsvart metal, og Feleth er i det absolutte toppsjiktet på plateleveranser i Finnmark med Depravity fra 2020. Ørepropper kan vurderes hvis du absolutt må kommunisere med andre på søndag...