Dette kan du oppleve på Alta live i kveld

kultur

Vi kan ikke si annet enn å hilse Bon appetite, for alle som er på terskelen til utsultet på konserter og heller ikke blir direkte sjarmert av Allsang på grensen.

Vi gir deg gjerne en guide til fredagens meny. Om du nå ikke nødvendigvis får favorittkosten akkurat denne helga, er det definitivt verdt å sjekke ut mange av innslagene på Alta Live.

Astrid S kom heller ikke i år, så da får ungdommen vente nok et år på et usedvanlig talent.

I mellomtiden kan du for eksempel få bekjentskap med en del lokale talenter, og ikke minst regionale størrelser som Agnete, Lisa Skoglund og Viktor Wilhelmsen i kveld.

Vi tar en liten turne innom fredagens program og starter dermed med en veteran alle har et forhold til.

Halvdan Sivertsen

Skal vi tro rapportene fra gårsdagens konsert i Harstad, var Halvdan Sivertsen i kanonfom. På sedvanlig vis gir han jernet, både musikalsk og verbalt. På mange måter får du et lite kinderegg med Bodøs store sønn, nemlig stand-up av klasse, flere titalls nordnoske pop- og viseperler som aldri går ut på dato og ikke minst en sosial dimensjon i både låter og vitsing. I den grad gåværet innhenter deg klokken 18, tør jeg å påstå at veteranen kan skape flotte øyeblikk og bidra med nordnorsk humor som passer i enhver kohort. Så får mannen leve med at det blir cuptap i september...

Kantona

Det har kanskje vært ufortjent lite oppmerksomhet om elektronika på diverse festivaler. Da kan det være greit å huske på hvilke tradisjoner vi har i nord på dette området, enten vi peker på Bel Canto eller Röyksopp fra Tromsø. Underskogen er egentlig temmelig svær, og blant de håpefulle er duoen Kantona. Jeg har ikke hørt dem live, men pleier å skumme urørt-artistene for å skjønne at det har skjedd ting siden mekaniske Kraftwerk rådet grunnen innenfor sjangeren. Når de hyres inn til Nordlysfestivalen og festspillene skjønner vi at dybden er større enn som så, så her er jeg forberedt på en positiv overraskelse. Det er heller ikke en ulempe at karene kommer fra hyggelige band som The Band Called Oh! og Leagus. Kristian Svalestad Olstad har på toppen av det hele bidratt med magi på Petter Carlsens aller ferskeste plateslipp.

Lisa Skoglund

Stemmen og låtene til Lisa Skoglund har forlengst gitt henne et haleheng av fans i Alta, og det skyldes at hun har tatt turen hit både titt og ofte, også under Alta Live. Tilstedeværelse er kanskje ett av særtrekkene og da er konsertformatet å foretrekke. Altapostens terning triller som oftest med mange prikker opp mot himmelen etter Lisas besøk, og da er vi tilbøyelig til å utstede en slags garanti: Her får du kvalitet!

Viktor Wilhelmsen

Jazzå, så du trodde vi ikke hadde stjerner på den finnmarkske himmelen. Viktor Wilhelmsen er for jordnær til stjernenykker, til gjengjeld viser han hva man kan gjøre med en gitar. Så til de grader. Den øvelsen gjør Viktor bedre enn de fleste, enten han velger å jazze det til, sutre med blues, eller poppe det opp med groove og soul. Til og med på norsk. Det er på sett og vis fushion mellom fjæra på Kistrand og internasjonalt snitt – og det kan digges med øynene igjen. Med fare for at noen stjeler halvliteren din.

Platerekka er noe av det beste som er levert i Finnmark, så blir det strengt tatt bare bedre live. For de som husker Viktor som ung, vandret han i hælene på Dylan (pappa) og Janis Joplin (søstra) i gågata, før han selv tolket slagerne til Jimi Hendrix. Jada, vi har hatt en festival i Alta der det gjaldt å være kliss lik kjente artister.

Onkl P og de fjerne slektningene

Onkl P kjenner de fleste som en dyktig rapper med pøbel-look, som ble snillifisert under "Hver gang vi møtes" på TV2. Da er det fare for at du ikke er helt forberedt på at det kan bli kok under denne timen. Onkl P & de fjerne slektningene signaliserer at du får salt og pepper i samme bøsse, nemlig en hybrid av hard og uforsonlig rap og det pønaktige drivet vi husker fra Oslo Ess, som laget orkan på City scene for noen år siden. Ekstremvarslet er sendt ut.

Sløtface

Jeg fikk med meg platedebuten «Try Not To Freak Out», men det går rykter om at oppfølgeren er like god, så da borger det for et hyggelig møte med Slutface, som nå heter Sløtface. De er fortsatt fra Stavanger og leverer energisk rock, med Haley Shea på vokal. De har vært på tur utenfor Norges grenser med sine kvaliteterr, mens mange har pekt nese til meg for at jeg ikke fikk høre dem på Øyafestivalen for en del år tilbake. Vel, nå får vi sjansen under Alta Live.

Agnete

Det lille sjarmtrollet fra The BlackSheeps har forlengst blitt voksen og har imponert oss med stemmeprakt både under Stjernekamp og MGP, samtidig som Agnete Kristin Johnsen Saba har vist seg å være åpen og reflektert rundt gode og mindre gode tider i livet. Slik det er for de fleste.

Hun har modnet til og har gitt ut et par spennende singler, som viser at talentet i realiteten ikke har noen begrensninger. Noen hver kan få seg overraskelse i kveld.

Skal du på nachspiel?

Både Barila, sStudenthuset og City scene har lokal live-musikk, så festen er slett ikke over. One More er det folkelig alibiet, mens både Moped og Klish har vist seg å ha god peilig på hvordan gitarriff skal fungere. Etter ett og et halvt år med korona, kan det tenkes at noen overgår de på scenen, med alternativ innlevelse på luftgitar. Ta med hjelm.

Rolf Edmund Lund