Hollywood-regissøren kommer til Alta på festpremière

kultur

Filmen handler om Lars og Lisa, som sliter i ekteskapet. En helgetur til hytta kan være det ekteparet trenger for å reparere forholdet. Men i all hemmelighet har Lars planer om å drepe Lisa for å få livsforsikringen, mens Lisa i all hemmelighet har samme planen for Lars. Lite vet de at tre fanger med langt mer draps-erfaring har gjemt seg i hytta.