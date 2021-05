Viser kunstverk basert på folks samfunnsønsker

kultur

Kunstnergruppen Alt Går Bra er klar med storstilt kunstprosjekt hos Alta kunstforening. Utstillingen heter Den norske idealstaten, og Alta er en av få plasser som får vise den før den skal stilles ut på åpningen til det norske nasjonalmuseet til neste år.

Viktig med møteplass

Kunstnergruppen, som ikke bruker sine etternavn, består av kunstnerne Agnes og Branko. Kunstverkene er basert på samtaler med en rekke ulike mennesker fra Kirkenes til Kristiansand.

– Vi reiste rundt i hele landet i to år hvor vi snakket med mange mennesker. Vi spurte alt fra pensjonister, ungdommer, folk på butikker, på ulike klubber og mennesker i svært mange yrker med mer om hvilke drømmer og visjoner de kan tenke seg om framtidens samfunn. Svarene vi fikk tok vi med oss til vårt atelier hvor vi så lagde kunstverk av svarene vi fikk. Kunstverkene består av masse ulike våpenskjold som viser folks svar på sin idealstat, sier Agnes.

– Fikk dere noen overraskende svar da dere gjorde undersøkelsen?

– Ja, omlag 80 prosent svarte omtrent det samme, og det var at de ønsket seg flere møteplasser. Altså en plass hvor de kunne ha mer kontakt, og møte andre mennesker. Denne møteplassen skulle i de fleste tilfellene ikke ha en spesiell agenda eller at det måtte skje noe, men bare en plass hvor de kunne møtes og være sammen.

Overrasket over interessen

Agnes påpeker at dette prosjektet ble gjennomført før korona-epidemien.

– Vi jobbet med dette i hele 2019, og akkurat da vi var ferdige, så ankom koronaen landet. Det er litt ironisk i og med at folk kommuniserte på den tiden at de ønsket flere møteplasser. Navnet vårt Alt Går Bra er også noe mange tror har med korona å gjøre, men det har det ikke. Navnet ble skapt i 2015, smiler Agnes, som under prosjektet også ble overrasket over hvor mange som faktisk er interessert i kunst.

– Alle de vi pratet med syntes det var kjekt å være med i prosjektet og vi oppdaget at folk er mer glad i kunst enn det man egentlig har inntrykk av. Jeg har hele tiden trodd at folk flest ikke bryr seg om kunst, men under prosjektet ble mine egne fordommer knust, og det er bra, smiler hun.

Unik mulighet

Aina Irene Olsen i Alta kunstforening sier de grunnet smittesituasjonen i Alta, kommer til å vise utstillingen digitalt, og at de som vil se den fysisk må ta kontakt.

– De som ønsker, kan finne Alta kunstforening på Facebook hvor det finnes link til utstillingen, som kan ses digitalt. Vi vet at noen vil se den fysisk, og de må ta kontakt med oss, slik at vi kan slippe inn en person pr gang i våre lokaler, hvor verkene er satt opp. Vi er svært privilegert som får vises den i Alta, og jeg håper mange ser den. Dette er en spennende utstilling som faktisk skal åpnes det norske nasjonalmuseum i 2022, sier Olsen, som sier det hele kan skues både digitalt og hos kunstforeningen i helgen.