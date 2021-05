kultur

I likhet med en rekke andre sjåfører, sørget Ken Idar Edvardsen for å både vaske og pynte opp trekkvogna slik at den var klar til å ta til gatene og vise seg fram.

– Pynta og klar for 17. mai-feiring, jåler seg foran Norges største flagg, heter det i mailen til Altaposten.

Edvardsen er ikke den eneste som brukte flagget som bakgrunn for et nyvaska, pynta kjøretøy - også Christer Holmgren sendte inn et bidrag fra omtrent samme sted tidligere på dagen.