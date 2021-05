kultur

– 20-åringen har allerede klart å lage et unikt uttrykk som skiller seg ut i mengden, og når jeg setter på denne låta føler jeg at jeg får tre minutter besøkstid i en verden hvor alt er mulig. Det virker som fijitrip tenker et sted utenfor boksen som andre ikke har tilgang til enda, men jeg er veldig glad for at han har det, skriver NRK P3s programleder Nina Gjertsen.