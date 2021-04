–  Elevene syntes det var stor stas

kultur

Videoen er spilt sammen med en rekke aktører i og fra Alta.

– Den som står bak musikkvideoen er Frank Rune Isaksen, som produsert og regissert og klippet det hele, sier Torgeir Ekeland som i regi av Alta Live har vært prosjektkoordinator, mens Øystein Esjeholm har levert lyd- og lystjenester.

I videoen danser en rekke barn og unge fra Alta kulturskole. Marthe Engdal, som er danselærer på kulturskolen, sier ungene og hennes egen datter syntes det var stor stas å få være med.

– Vi fikk to dager på å hive oss rundt med å lage en dans og da fant jeg ut at det beste var å skape en moderne dans ettersom ungene har øvd mye på å få uttrykke seg selv med improvisasjon, sier Engdal.

– Hva synes ungene om å bli med i en musikkvideo?

– I den tiden vi er inne i, så syntes det det var ekstra moro, for de har kun øvd i hele vinter og har sågar ikke fått hatt noen forestillinger eller framførelser. Da gjorde det ekstra godt å få komme ut og jobbe med et prosjekt som dette. Det er som alle vet, veldig kjedelig å bare øve uten å ha et mål. Alle syntes det var kult. Her om dagen fikk jeg vise dem videoen, og de likte den godt. Noen ble litt flaue og syntes det var rart å se seg selv danse. De blir nok stolte når foreldrene nå får se resultatet.

Videoen som kler låten «Everyone's Just A Kid», ser du her: